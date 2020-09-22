UFC 253: полный кард турнира с главным боем Адесанья — Коста

26 сентября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 253. В главном бою чемпион среднего веса Исраэль Адесанья встретится с непобеждённым Пауло Костой. Во соглавном поединке оставленный Джоном Джонсом чемпионский пояс в полутяжёлом весе оспорят Ян Блахович и Доминик Рейес. Предлагаем вашему вниманию полный кард турнира.

Основной кард

Исраэль Адесанья (19-0) — Пауло Коста (13-0)

Ян Блахович (26-8) — Доминик Рейес (12-1)

Кай Кара-Франс (21-8) — Брэндон Ройвел (11-4)

Кэтлин Виейра (10-1) — Сиджара Юбэнкс (6-4)

Хаким Даводу (11-1-1) — Зубайра Тухугов (19-4).

Предварительный кард

Алекс да Силва (21-2) — Брэд Ридделл (8-1)

Джейк Мэттьюс (16-4) — Диего Санчес (30-12)

Людовит Клейн (16-2) — Шейн Янг (13-4)

Алекса Камур (6-0) — Уильям Найт (8-1)

Хуан Эспино (9-2) — Джефф Хьюз (10-3)

Хадис Ибрагимов (8-3) — Данило Маркес (9-2).

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Адесанья — Коста.