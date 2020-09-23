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«Усик, как поживаешь?!» Чисора записал обращение к будущему сопернику

«Усик, как поживаешь?!» Чисора записал обращение к будущему сопернику
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Британский боксёр Дерек Чисора, выступающий в тяжёлой весовой категории, опубликовал в «Твиттере» обращение к украинскому боксёру Александру Усику.

«Привет, Усик! Усик! Привет, мой друг, как поживаешь? Усик, привет! Усик, привет!» — сказал Чисора на видео.

Права на видео принадлежат Sky UK. Посмотреть видео можно в «твиттере» Дерика Чисоры.

Стало известно, что Чисора проведёт поединок с Усиком 31 октября.

Напомним, в июле 2018 года Усик победил россиянина Мурата Гассиева единогласным решением судей. После этого украинец объявил о переходе в тяжёлый вес. Он уже дебютировал в новом дивизионе и в октябре 2019 года победил американца Чазза Уизерспуна.

На счету 33-летнего Усика 17 побед (13 — нокаутом) в 17 боях. У 36-летнего Чисоры 32 победы (23 — нокаутом) и девять поражений.

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