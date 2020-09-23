«Усик, как поживаешь?!» Чисора записал обращение к будущему сопернику

Британский боксёр Дерек Чисора, выступающий в тяжёлой весовой категории, опубликовал в «Твиттере» обращение к украинскому боксёру Александру Усику.
«Привет, Усик! Усик! Привет, мой друг, как поживаешь? Усик, привет! Усик, привет!» — сказал Чисора на видео.
Права на видео принадлежат Sky UK. Посмотреть видео можно в «твиттере» Дерика Чисоры.
Стало известно, что Чисора проведёт поединок с Усиком 31 октября.
Напомним, в июле 2018 года Усик победил россиянина Мурата Гассиева единогласным решением судей. После этого украинец объявил о переходе в тяжёлый вес. Он уже дебютировал в новом дивизионе и в октябре 2019 года победил американца Чазза Уизерспуна.
На счету 33-летнего Усика 17 побед (13 — нокаутом) в 17 боях. У 36-летнего Чисоры 32 победы (23 — нокаутом) и девять поражений.
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