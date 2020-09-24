Блахович: после победы над Рейесом я стану лучшим в мире. Лучше Джона Джонса

Польский боец смешанных единоборств Ян Блахович считает, что победа над Домиником Рейесом позволит ему возглавить сводный рейтинг бойцов UFC вне зависимости от весовой категории.

Напомним, в ближайшие выходные Блахович и Рейес сразятся за пояс UFC в полутяжёлой весовой категории, который освободил американец Джон Джонс, поднявшийся в тяжёлый дивизион. В настоящее время Джонс возглавляет сводный рейтинг бойцов UFC вне зависимости от веса.

«Думаю, смогу нокаутировать его в третьем раунде. Возможно, я решу «задушить» его. Готов ко всему.

После победы над Рейесом я стану лучшим в мире. Лучше Джона Джонса. Возможно, мой следующий бой состоится именно с Джоном», — приводит слова Блаховича издание BJ Penn.