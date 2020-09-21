Джон Джонс отреагировал на победу Чимаева, который нокаутировал соперника за 17 секунд
Первый номер сводного рейтинга UFC Джон Джонс, который ради перехода в тяжёлую весовую категорию освободил пояс в полутяжёлом дивизионе, выразил восхищение шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым. В минувшие выходные Чимаев одержал третью победу в карьере в UFC, нокаутировав Джеральда Мёршарта. Чимаеву потребовалось всего 17 секунд, он нокаутировал оппонента на турнире UFC Fight Night 178 первым же ударом.
«Поздравляю, парень. Ты реально крут», — написал Джонс в «Твиттере» и прикрепил к тексту фото с Чимаевым.
Посмотреть фото можно в «твиттере» Джона Джонса.
Чимаев все три поединка в UFC завершил досрочно. Швед уже заявил, что готов драться с любыми топовыми соперниками дивизиона.
Шлеменко — о Чимаеве: за всё рано или поздно придётся отвечать в октагоне
- 21 сентября 2020
-
15:01
-
14:22
-
13:41
-
13:03
-
12:20
-
11:40
-
11:00
-
10:20
-
09:44
-
09:02
-
08:39
-
07:53
-
07:09
-
00:08
- 20 сентября 2020
-
22:38
-
20:39
-
19:02
-
17:13
-
16:53
-
16:13
-
15:59
-
15:29
-
14:25
-
13:38
-
13:02
-
12:17
-
11:15
-
10:16
-
09:30
-
09:22
-
09:14
-
09:06
-
08:55
-
08:47
-
07:34
Партнерский контент