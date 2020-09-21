Джон Джонс отреагировал на победу Чимаева, который нокаутировал соперника за 17 секунд

Первый номер сводного рейтинга UFC Джон Джонс, который ради перехода в тяжёлую весовую категорию освободил пояс в полутяжёлом дивизионе, выразил восхищение шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым. В минувшие выходные Чимаев одержал третью победу в карьере в UFC, нокаутировав Джеральда Мёршарта. Чимаеву потребовалось всего 17 секунд, он нокаутировал оппонента на турнире UFC Fight Night 178 первым же ударом.

«Поздравляю, парень. Ты реально крут», — написал Джонс в «Твиттере» и прикрепил к тексту фото с Чимаевым.

Посмотреть фото можно в «твиттере» Джона Джонса.

Чимаев все три поединка в UFC завершил досрочно. Швед уже заявил, что готов драться с любыми топовыми соперниками дивизиона.