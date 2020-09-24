Адесанья и Коста провели первую битву взглядов на «Бойцовском острове»
26 сентября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 253. В его главном событии встретятся чемпион лиги в среднем весе Исраэль Адесанья и Пауло Коста. Соглавным поединком шоу станет встреча за вакантный пояс чемпиона промоушена в полутяжёлом весе Доминика Рейеса и Яна Блаховича.
Незадолго до поединков эти бойцы провели первые битвы взглядов.
Соответствующее видео доступно на «Чемпионате».
Напомним, что Адесанья будет защищать пояс во второй раз. В предыдущей схватке он бился с Йоэлем Ромеро и победил решением судей. Что касается пары Рейес — Блахович, то пояс в полутяжёлом весе стал вакантным после перехода Джона Джонса в тяжёлый вес.
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