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Головкин проведёт следующий поединок 21 ноября

Головкин проведёт следующий поединок 21 ноября
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Чемпион мира по версии IBF в среднем весе Геннадий Головкин проведёт следующий поединок 21 ноября, сообщает Boxingnews24. Боксёр из Казахстана встретится с официальным претендентом на пояс по версии IBF Камилом Шереметой, встреча с которым уже откладывалась.

Ожидается, что схватка Головкина с Шереметой станет соглавным событием вечера профессионального бокса, который возглавит бой чемпиона мира в полусреднем весе по версиям IBF и WBC Эррола Спенса с экс-чемпионом мира Дэнни Гарсией.

Напомним, Геннадий Головкин последний раз появлялся на ринге в октябре 2020 года. Тогда 38-летний боксёр победил по очкам Сергея Деревянченко. Решение судей вызывало вопросы: многие сочли, что украинец как минимум не проиграл схватку.

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