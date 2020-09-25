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Макгрегор заявил, что проведёт бой с Пакьяо

Макгрегор заявил, что проведёт бой с Пакьяо
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор заявил, что проведёт следующий поединок с бывшим чемпионом мира по боксу в восьми весовых категориях, обладателем пояса по версии WBA Super в полусреднем весе Мэнни Пакьяо.

«В следующем бою буду боксировать с Мэнни Пакьяо на Ближнем Востоке. Это настоящая честь — сразиться с двумя величайшими боксёрами современности», — написал Макгрегор на своей странице в «Твиттере».

Напомним, Макгрегор уже провёл один поединок в профессиональном боксе. В 2017 году он встретился с экс-чемпионом мира в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером и проиграл ему техническим нокаутом.

Напомним, в мае ирландец объявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах.

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