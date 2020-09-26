Макгрегор после боя с Пакьяо намерен вернуться в UFC

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор заявил, что намерен встретиться с действующим чемпионом мира по боксу в полусреднем весе Мэнни Пакьяо. Новость прокомментировал менеджер обоих спортсменов Оди Аттар.

По его словам, стороны ведут серьёзные переговоры о возможной схватке, но контракт ещё не подписан. Подчёркивается, что встреча может пройти в конце декабря 2020 года или на старте 2021 года. Кроме того, Аттар заявил, что после боя с Пакьяо Конор вернётся в UFC, сообщается на странице ESPN MMA в «Инстаграме».

Аттар также поведал, что в UFC знают о переговорах Конора с Пакьяо и отчасти вовлечены в процесс.

Напомним, в прошлом Макгрегор бился по правилам бокса с Флойдом Мейвезером, проиграв тому нокаутом.