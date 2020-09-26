Менеджер Хабиба Нурмагомедова отреагировал на объявление боя Макгрегор — Пакьяо

Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, отреагировал на сообщение бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора о том, что он проведёт свой следующий бой с бывшим чемпионом мира по боксу в восьми весовых категориях, обладателем пояса по версии WBA Super в полусреднем весе Мэнни Пакьяо.

«Я разговаривал с королём бокса на Ближнем Востоке, без него ничего не делалось, и он сказал мне, что ирландские парни полны дерьма», — написал Али Абдель-Азиз в своём «твиттере».

Напомним, Макгрегор уже провёл один поединок в профессиональном боксе. В 2017 году он встретился с экс-чемпионом мира в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером и проиграл ему техническим нокаутом. В мае ирландец объявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах.