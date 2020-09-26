Масвидаль — о Трампе: не могу поверить, что лидер свободного мира знает, кто я

Боец UFC Хорхе Масвидаль отреагировал на слова президента США Дональда Трампа, сказанные на встрече с представителями латинского-американского сообщества во Флориде 25 сентября.
«Видел не так давно очень быстрый нокаут. Где Хорхе? Где Хорхе? Не хочу ссориться с ним. Где он? Где он? Вставай, Хорхе. Встаньте. Вот он. Это самый быстрый нокаут. Наблюдал за его боем с молодой суперзвездой, которая отлично шла, верно? Мне говорили, насколько тот парень был великий. Не хочу никого обижать, но он должен был стать будущим UFC. И что сделал с ним Хорхе? Это был самый быстрый нокаут. Что это было? Примерно секунду? Две секунды? Вы пробежали по рингу, а парня уже не было, и это был конец. Рад видеть тебя, чувак. Я большой поклонник. Спасибо», — сказал Трамп, вспомнив победу Хорхе Масвидаля над Беном Аскреном 6 июля 2019 года.
«Не могу поверить, что президент знает, кто я. Смиренно принимаю то, что лидер свободного мира знает моё имя», — написал Хорхе Масвидаль в своём «твиттере».
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