Аскрен дал прогноз на бой Адесаньи и Косты

Бывший боец UFC Бен Аскрен поделился ожиданиями от поединка между Исраэлем Адесаньей и Пауло Костой.
«Мне нравится это, потому что они оба отвечают друг другу. Я получаю истинное удовольствие от трештока. Мне нравится их поединок. С точки зрения конкуренции это великолепное противостояние, потому что они оба ещё не проигрывали. У Косты был только один близкий бой — с Йоэлем Ромеро. Хотя, бои с Ромеро были близкими у обоих. Думаю, Адесанья победит. Это моя чуйка. Он сможет перебить Косту, будет двигаться чуть лучше. Я так считаю. Но я не буду в шоке, если ошибусь с прогнозом», — приводит слова Бена Аскрена talkSport.
Напомним, что Адесанья будет проводить вторую защиту титула. В минувшем бою он решением судей победил Йоэля Ромеро. Соглавным событием турнира UFC 253 станет схватка в полутяжёлом весе, в которой за титул поспорят Доминик Рейес и Ян Блахович.
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