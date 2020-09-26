Миочич поздравил Аманду Нуньес и Нину Ансарофф с рождением дочери

Чемпион UFC в тяжёлом весе Стипе Миочич поздравил чемпионку UFC в двух весовых категориях Аманду Нуньес и другую спортсменку из UFC Нину Ансарофф с рождением дочери.

«Так рад за вас, поздравляю», — написал Миочич в комментариях под постом Аманды Нуньес в «Инстаграме».

Отметим, что девушек в «Инстаграме» поздравили также бывший чемпион UFC в полусреднем весе Тайрон Вудли, бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Дастин Порье и ряд других представителей промоушена.

Ансарофф родила дочь 24 сентября. Девушки достаточно давно не скрывают свои отношения. Ансарофф ради рождения ребёнка приостановила карьеру и не выходила в клетку с лета 2019 года. Аманда Нуньес же в последний раз выходила в октагон в июне 2020 года, победив Фелисию Спенсер.