Миочич поздравил Аманду Нуньес и Нину Ансарофф с рождением дочери
Чемпион UFC в тяжёлом весе Стипе Миочич поздравил чемпионку UFC в двух весовых категориях Аманду Нуньес и другую спортсменку из UFC Нину Ансарофф с рождением дочери.
«Так рад за вас, поздравляю», — написал Миочич в комментариях под постом Аманды Нуньес в «Инстаграме».
Отметим, что девушек в «Инстаграме» поздравили также бывший чемпион UFC в полусреднем весе Тайрон Вудли, бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Дастин Порье и ряд других представителей промоушена.
Ансарофф родила дочь 24 сентября. Девушки достаточно давно не скрывают свои отношения. Ансарофф ради рождения ребёнка приостановила карьеру и не выходила в клетку с лета 2019 года. Аманда Нуньес же в последний раз выходила в октагон в июне 2020 года, победив Фелисию Спенсер.
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