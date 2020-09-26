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Мэгни выразил готовность встретиться с Чимаевым

Мэгни выразил готовность встретиться с Чимаевым
Бокс/ММА / UFC 0

Боец UFC Нил Мэгни выразил желание сразиться с Хамзатом Чимаевым. Спортсмен запостил на своей странице в «Инстаграме» информацию о том, что следующий бой чеченца со шведским паспортом будет пятираундовым и возглавит турнир и написал, что готов будет выступить в ноябре.

«В чём проблема? Готов сразиться в любой ноябрьский день», — написал Мэгни на своей странице в «Инстаграме».

Нил Мэгни на данный момент занимает десятое место в рейтинге UFC в полусреднем весе. Под эгидой организации он провёл 23 встречи, победив в 17 из них. На данный момент у Нила сложилась серия из трёх побед. Последний раз он появлялся в октагоне в августе 2020 года, когда единогласным решением судей победил экс-чемпиона UFC Робби Лоулера.

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