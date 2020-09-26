Мэгни выразил готовность встретиться с Чимаевым
Боец UFC Нил Мэгни выразил желание сразиться с Хамзатом Чимаевым. Спортсмен запостил на своей странице в «Инстаграме» информацию о том, что следующий бой чеченца со шведским паспортом будет пятираундовым и возглавит турнир и написал, что готов будет выступить в ноябре.
«В чём проблема? Готов сразиться в любой ноябрьский день», — написал Мэгни на своей странице в «Инстаграме».
Нил Мэгни на данный момент занимает десятое место в рейтинге UFC в полусреднем весе. Под эгидой организации он провёл 23 встречи, победив в 17 из них. На данный момент у Нила сложилась серия из трёх побед. Последний раз он появлялся в октагоне в августе 2020 года, когда единогласным решением судей победил экс-чемпиона UFC Робби Лоулера.
- 26 сентября 2020
-
22:14
-
21:30
-
20:16
-
19:41
-
19:26
-
18:28
-
17:55
-
16:01
-
14:44
-
14:00
-
12:40
-
11:02
-
09:57
-
09:50
-
07:43
-
01:36
-
00:59
-
00:53
- 25 сентября 2020
-
23:24
-
22:28
-
22:20
-
21:14
-
20:15
-
19:22
-
18:52
-
18:19
-
17:19
-
17:13
-
16:55
-
16:45
-
16:25
-
16:20
-
16:13
-
16:03
-
15:46
Партнерский контент