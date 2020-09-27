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UFC 253. Тухугов уступил Даводу раздельным решением судей

UFC 253. Тухугов уступил Даводу раздельным решением судей
Бокс/ММА / UFC 0

В Абу-Даби (ОАЭ) на арене «Флэш Форум» состоялся бой основного карда турнира UFC 253 на «Бойцовском острове» в полулегком весе между 29-летним представителем России Зубайрой Тухуговым и канадцем Хакимим Даводу.

Поединок завершился победой канадца раздельным решением судей. Бой продлился три раунда и продолжался пять минут.

Главным событием шоу на «Бойцовском острове» будет титульная встреча в среднем весе. Чемпион лиги Исраэль Адесанья будет защищать пояс от посягательств Пауло Косты. В соглавном событии турнира пройдёт ещё один титульный бой. Доминик Рейес и Ян Блахович оспорят вакантный чемпионский пояс.

UFC 2020. UFC 253, Абу-Даби, ОАЭ
Хаким Даводу (W) - Зубайра Тухугов
27 сентября 2020, воскресенье. 05:20 МСК
Хаким Даводу
Окончено
SD
Зубайра Тухугов
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