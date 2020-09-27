UFC 253. Тухугов уступил Даводу раздельным решением судей

В Абу-Даби (ОАЭ) на арене «Флэш Форум» состоялся бой основного карда турнира UFC 253 на «Бойцовском острове» в полулегком весе между 29-летним представителем России Зубайрой Тухуговым и канадцем Хакимим Даводу.

Поединок завершился победой канадца раздельным решением судей. Бой продлился три раунда и продолжался пять минут.

Главным событием шоу на «Бойцовском острове» будет титульная встреча в среднем весе. Чемпион лиги Исраэль Адесанья будет защищать пояс от посягательств Пауло Косты. В соглавном событии турнира пройдёт ещё один титульный бой. Доминик Рейес и Ян Блахович оспорят вакантный чемпионский пояс.