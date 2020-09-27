Адесанья защитил титул чемпиона UFC в среднем весе

В Абу-Даби (ОАЭ) на арене «Флэш Форум» состоялся главный бой турнира UFC 253 на «Бойцовском острове» между действующим чемпионом в среднем весе Исраэлем Адесаньей и бразильцем Пауло Костой.

Поединок завершился победой Адесаньи нокаутом во втором раунде. Таким образом, нигериец защитил свой титул уже второй раз: в марте на турнире UFC 248 он победил кубинца Йоэля Ромеро. Теперь на его счету 20 побед в 20 поединках. Коста же потерпел первое поражение в карьере, на его счету 13 побед.

Также в соглавном поединке турнира сразились американец Доминик Рейес и представитель Польши Ян Блахович, чемпионом в полутяжёлом весе стал поляк.