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Адесанья защитил титул чемпиона UFC в среднем весе

Адесанья защитил титул чемпиона UFC в среднем весе
Бокс/ММА / UFC 0

В Абу-Даби (ОАЭ) на арене «Флэш Форум» состоялся главный бой турнира UFC 253 на «Бойцовском острове» между действующим чемпионом в среднем весе Исраэлем Адесаньей и бразильцем Пауло Костой.

Поединок завершился победой Адесаньи нокаутом во втором раунде. Таким образом, нигериец защитил свой титул уже второй раз: в марте на турнире UFC 248 он победил кубинца Йоэля Ромеро. Теперь на его счету 20 побед в 20 поединках. Коста же потерпел первое поражение в карьере, на его счету 13 побед.

Также в соглавном поединке турнира сразились американец Доминик Рейес и представитель Польши Ян Блахович, чемпионом в полутяжёлом весе стал поляк.

UFC 2020. UFC 253, Абу-Даби, ОАЭ
Исраэль Адесанья (W) - Паулу Энрике Коста
27 сентября 2020, воскресенье. 07:25 МСК
Исраэль Адесанья
Окончено
TKO
Паулу Энрике Коста
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