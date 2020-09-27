Адесанья и Блахович получили бонусы UFC

Ранним утром 27 сентября по московскому времени на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 253. По его итогам руководство лиги распределило между особо отличившимся бойцами традиционные бонусы.

Так, лучшим боем шоу была признана схватка Брендона Ройвала и Кай-Кара Франца, за это они получили по $ 50 тыс. Победителем противостояния стал Ройвал. Бонусы за выступление вечера получили участники титульных боёв Ян Блахович и Исраэль Адесанья, сообщил на пресс-конференции после турнира президент лиги Дана Уайт.

Новоиспечённый чемпион лиги в полутяжёлом весе Блахович получил дополнительные $ 50 тыс. за победу над Домиником Рейесом. А Адесанья получил дополнительную выплату на такую же сумму за досрочную победу над Пауло Костой.