Самые яркие моменты турнира ММА-Series 15. Видео

26 сентября в Санкт-Петербурге состоялся турнир «MMA Series-15: Время новых героев» от промоушена M-1 Global, в программу которого вошли 11 поединков. «Чемпионат» представляет вашему вниманию видеообзор турнира.
В главном бою полулёгкой весовой категории россиянин Сергей Маслов единогласным решением судей победил соотечественника Владислава Королевского (Россия), а в соглавном поединке вечера в женском легчайшем весе Дарья Железнякова (Россия) победила техническим нокаутом во втором раунде соперницу из Азербайджана Гозель Зутову.
Остальные поединки завершились следующим образом:
Фаридун Джураев (Россия) победил Евгения Павлова (Россия) удушающим приёмом в 1-м раунде;
Исламбек Юлдашев (Кыргызстан) единогласным решением судей выиграл Дмитрия Яковлева (Россия);
Егор Хорошилов (Россия) выиграл бой у Шохруха Азаматова (Россия) болевым приёмом во 2-м раунде;
Александр Трескин (Россия) победил Фархода Ибрагимова (Россия) ТКО в 1-м раунде;
Роман Готовцев (Россия) победил Александра Шингаренко (Россия) ТКО во 2-м раунде (отказ угла Шингаренко продолжать бой);
Марк Вологдин (Россия) победил Бектурсуна Кайыпназара (Кыргызстан) ТКО во 2-м раунде (отказ угла Кайыпназара продолжать бой);
Александр Данилов (Россия) победил Сардора Ходжанова (Россия) КО в 1-м раунде;
Хабибулло Азизов (Таджикистан) победил Артема Семенов (Россия) после дисквалификации спортсмена из России;
Николай Гончаров (Россия) нокаутом победил Сергея Денисова (Россия) в 1-м раунде.
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