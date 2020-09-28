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Джонс — Адесанье: я готовился к тяжеловесам, так что просто оторву тебе руку

Джонс — Адесанье: я готовился к тяжеловесам, так что просто оторву тебе руку
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс отреагировал на слова Исраэля Адесаньи, что он хочет встретиться с ним в октагоне и победить.

«Что? Ты выходил на ринг уже более сотни раз и по-прежнему не готов? У тебя преимущество в молодости и в четыре раза больше боевого опыта. Правда в том, что ты боишься, тебе нравится быть непобеждённым, ты видел, что случилось с остальными. Упоминание моего имени поднимает стоимость твоих акций, ты об этом знаешь. Ты не хочешь настоящей конфронтации со мной, но я не собираюсь просто стоять и заниматься кикбоксингом с тобой. Я готовился к тяжеловесам, так что просто оторву тебе руку», — написал в своём «инстаграме» Джон Джонс.

Накануне Адесанья провёл бой с Пауло Костой. Поединок завершился победой Адесаньи нокаутом во втором раунде. Таким образом, нигериец защитил титул уже во второй раз — в марте на турнире UFC 248 он победил кубинца Йоэля Ромеро. Теперь на его счету 20 побед в 20 поединках. Коста потерпел первое поражение в карьере, на его счету 13 побед.

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