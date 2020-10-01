Президент UFC обвинил Макгрегора в срыве реалити-шоу с Нурмагомедовым

Президент UFC Дана Уайт рассказал, почему сорвалось проведение реалити-шоу с участием обладателя пояса в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и бывшего чемпиона промоушена в двух весовых категориях Конора Макгрегора. По замыслу Уайта, Нурмагомедов возглавил бы одну команду бойцов, Макгрегор — другую, а главным событием шоу стал бы матч-реванш Хабиб — Конор. В итоге Дана обвинил Конора в срыве проекта.

«Хабиб был готов, пока Конор не сделал всё это… Я почти добился его согласия. Мы собирались запустить The Ultimate Fighter на ESPN и устроить этот чёртов реванш. Но Конор всё испортил», — приводит слова Уайта MMAFighting.

Уайт имеет в виду то, что Макгрегор обнародовал переписку с ним, в которой потребовал организовать бой с Диего Санчесом, а затем устроить реванш с Нурмагомедовым.