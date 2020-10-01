«К нему особое отношение?» Дэн Хукер уличил Хабиба в нарушении правил UFC

Новозеландский боец UFC Дэн Хукер считает, что чемпион в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов нарушил коронавирусные правила безопасности UFC. Хукеру не понравилось, что Нурмагомедов посетил турнир UAE Warriors, после чего секундировал Зубайре Тухугову на турнире UFC 253, хотя между этими событиями не прошло и 48 часов.

«Очень странно было видеть Хабиба в углу Зубайры Тухугова на UFC 253. Помню, что видел Хабиба. Это просто наблюдение. Я видел Хабиба на другом шоу. Кажется, это было UAE Warriors.

То есть Хабиб был на другом шоу меньше чем за 48 часов до того, как вышел угловым на бой Тухугова. Я не доношу на него, а просто говорю, что видел сам. Он был на одном шоу в Абу-Даби — и меньше чем через 48 часов, а это 48 часов строгого соблюдения карантина, он стоит у октагона в роли углового у бойца UFC.

К нему особое отношение? UFC, в чём дело?» — сказал Хукер в своём подкасте.