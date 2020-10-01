Бой Крылова с Оздемиром, который должен был состояться на турнире UFC в Абу-Даби, отменён

Поединок российского бойца ММА Никиты Крылова на турнире UFC, который состоится 17 октября, был отменён. Соперником россиянина должен был стать турецкий боец Волкан Оздемир.

«Волкан получил травму колена, бой не состоится», — цитирует представителя Оздемира ТАСС.

Бой Крылова и Оздемира должен был войти в кард турнира на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

Крылов на данный момент занимает девятое место в рейтинге UFC в полутяжёлом весе. Последний раз он появлялся в октагоне в марте 2020 года, когда победил Джонни Уокера. Всего в лучшей лиге мира на счету Никиты 13 поединков, в восьми из них он победил.

Что касается Оздемира, то он занимает седьмое место в рейтинге UFC. В последнем своём поединке Волкан тяжёлым нокаутом проиграл Иржи Прохазке. Это было его четвёртое поражение в последних шести встречах.