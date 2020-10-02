Гэтжи: Хабиб — глупец, если думает, что я не смогу его нокаутировать
Американский боец смешанных единоборств Джастин Гэтжи рассказал об ожиданиях от поединка с чемпионом UFC в лёгкой весовой категории Хабибом Нурмагомедовым. Напомним, бой Нурмагомедов — Гэтжи состоится 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.
«Любой из нас может отправиться спать. Но он глупец, если думает, что я не смогу его нокаутировать. Это делает меня самым опасным соперником для него. Он ещё не встречался с такими, как я.
Это самый большой бой в моей жизни. В этом нет никаких сомнений. Я не позволю внешним факторам повлиять на мой настрой и подготовку», — сказал Гэтжи в ходе онлайн-конференции.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию титульного поединка Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи.
Гэтжи побывал в нокдауне в ходе подготовки к бою с Хабибом и заплатил за это $ 500
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