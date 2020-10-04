Шлеменко: некоторые ждут, когда Нурмагомедов проиграет

Российский боец ММА Александр Шлеменко поделился мнением о предстоящем титульном поединке соотечественника, Хабиба Нурмагомедова, и американца Джастина Гэтжи. Бой будет проходить 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ).

«Давайте честно, Гэтжи все считают аутсайдером. Он дерётся с бойцом, у которого, наверное, у единственного рекорд 28:0. Лично для меня, слова Уайта о следующем бое Хабиба, были бы дополнительным стимулом. Так даже проще, чем огромные ожидания.

Очень заметно, что в UFC сейчас проблемы. Им нужны новые лица. В игру, кстати, может войти Чендлер, недавно пришедший. Если захотеть, поединок с Фергюсоном состоится. Главное, чтобы вообще бои проходили. Трамп заболел, сейчас не лучшая ситуация для всей индустрии.

Проиграть может любой. Тем более из всех соперников Хабиба Гэтжи — самый серьёзный нокаутёр. Вижу, что Хабиб готовится, но ему будет сложнее. С каждым новым боем прибавляется ответственность. Некоторые ждут, когда он проиграет», — сказал Шлеменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.