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«Случайно попал, случайно выиграл...» Чимаев ответил критикам в «Инстаграме»

«Случайно попал, случайно выиграл...» Чимаев ответил критикам в «Инстаграме»
Бокс/ММА / UFC 0

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев, выступающий в UFC в полусредней и средней весовых категориях, дал ответ критикам, которые сомневаются в значимости его успехов.

На счету Чимаева девять поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал девять побед. В UFC у него три победы в трёх боях.

«До UFC случайно попал, случайно выиграл, с мешком подрался, UFC не твой уровень, когда в UFC подрался, опять с мешками подрался, с топами не потянешь, случайно вырубил за 17 секунд, так же не бывает без случайности…

Вы всегда будете болтать, а я всегда буду двигаться вперёд и побеждать», — написал он в своём «инстаграме».

Напомним, ранее Чимаев сообщил, что ему дали главный бой на одном из турниров UFC. При этом он не сказал, когда состоится поединок, и не назвал имени соперника, хотя и поблагодарил президента промоушена Дану Уайта за то, что тот сдержал слово. Вскоре после этого Уайт подтвердил, что бой Чимаева на следующем турнире UFC станет главным событием вечера. Функционер подтвердил также, что схватка будет пятираундовой, а соперником будет кто-то из топ-15.

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