Федерация бокса России поздравила Владимира Путина с днём рождения

Федерация бокса России поздравила президента России Владимира Путина с днём рождения. Видеопоздравление было опубликовано на YouTube-канале Федерации.



В видео президента с днём рождения поздравили Николай Валуев, Олег Саитов, Алексей Тищенко, Евгений Тищенко, Егор Мехонцев, Артур Бетербиев, Гайдарбек Гайдарбеков, Михаил Алоян, Мурат Гассиев, Рахим Чахкиев, Рой Джонс-младший, Шамиль Сабиров, Дмитрий Бивол, Фёдор Чудинов, Вячеслав Яновский, Александр Поветкин, Александр Беспутин, а также вся нациаонльная сборная страны.

Посмотреть видео можно на YouTube-канале Федерации бокса России.



Владимир Путин — российский государственный и политический деятель, действующий президент России и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Российской Федерации с 7 мая 2012 года.