«Да пусть хоть на пенсию уходит!» Фергюсон — о Нурмагомедове

Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон высказался о возможном поединке с действующим чемпионом UFC в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Напомним, бой Нурмагомедов — Фергюсон уже пять раз срывался по различным причинам, в последний раз это произошло в мае 2020 года.

Фергюсон заявил, что не будет сидеть и ждать, пока Хабиб согласится с ним подраться.

«Я буду сражаться. Люди в любом случае увидят, что я активен. Однако я никого не намерен ждать.

Да пусть Хабиб хоть на пенсию уходит. Он может делать всё, что ему хочется. Не стану же я держать его за руку. Могу разве что быть с ним рядом, словно чёртов брат по оружию. Это всё, что я могу сказать», — приводит его слова ESPN.