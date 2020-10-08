«Да пусть хоть на пенсию уходит!» Фергюсон — о Нурмагомедове
Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон высказался о возможном поединке с действующим чемпионом UFC в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Напомним, бой Нурмагомедов — Фергюсон уже пять раз срывался по различным причинам, в последний раз это произошло в мае 2020 года.
Фергюсон заявил, что не будет сидеть и ждать, пока Хабиб согласится с ним подраться.
«Я буду сражаться. Люди в любом случае увидят, что я активен. Однако я никого не намерен ждать.
Да пусть Хабиб хоть на пенсию уходит. Он может делать всё, что ему хочется. Не стану же я держать его за руку. Могу разве что быть с ним рядом, словно чёртов брат по оружию. Это всё, что я могу сказать», — приводит его слова ESPN.
«Может, астероид упадёт на Землю?» Президент UFC — о возможном срыве боя Хабиб — Фергюсон
- 8 октября 2020
-
08:51
-
08:21
-
06:51
-
00:28
- 7 октября 2020
-
22:56
-
21:12
-
21:06
-
19:03
-
18:34
-
16:40
-
16:30
-
15:34
-
15:01
-
14:30
-
14:02
-
13:03
-
12:03
-
11:33
-
10:37
-
10:00
-
09:32
-
09:00
-
00:08
-
00:03
- 6 октября 2020
-
22:43
-
22:08
-
20:01
-
18:59
-
17:34
-
16:28
-
16:24
-
16:00
-
15:29
-
14:17
-
13:00
Партнерский контент