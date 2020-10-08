Чимаев — Томпсону: тебе предложили бой со мной. Будешь драться или нет?

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев, выступающий в UFC в полусредней и средней весовых категориях, обратился к Стивену Томпсону в «Твиттере». Чимаев напомнил потенциальному сопернику, что президент UFC Дана Уайт предложил ему бой с ним.

«Дана предложил тебе бой со мной. Ты будешь драться или нет?» — написал Чимаев в своём «твиттере».

На счету Хамзата Чимаева девять поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал девять побед. В UFC у него три победы в трёх боях.

Напомним, на турнире UFC Fight Night 178, который состоялся ранее в сентябре, 26-летний Чимаев нокаутировал опытного Джеральда Мёршарта первым же ударом. Все три поединка в промоушене спортсмен завершил досрочно.