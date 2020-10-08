Ломаченко: на Украине Лопес быстро понял бы, что нельзя так трепаться
Действующий чемпион мира по боксу в лёгкой весовой категории по версиям WBA, WBC и WBO украинец Василий Ломаченко прокомментировал трешток в свой адрес со стороны обладателя пояса IBF Теофимо Лопеса. Напомним, объединительный поединок с участием Ломаченко и Лопеса состоится 17 октября.
«Хочу поблагодарить Теофимо и его отца, поскольку они хорошо продвигают наш бой. Мне самому даже не нужно ничего говорить.
Но нельзя просто так всё время говорить и говорить. В моей стране другие правила. Если бы мы вернулись в мою страну, он довольно скоро понял бы, что нельзя так трепаться.
Я точно не стану жалеть его на ринге. Если у меня будет возможность причинить ему боль, я сделаю это», — приводит слова украинского боксёра BoxingScene.
- 8 октября 2020
-
13:05
-
12:01
-
11:19
-
10:39
-
10:00
-
09:41
-
08:51
-
08:21
-
06:51
-
00:28
- 7 октября 2020
-
22:56
-
21:12
-
21:06
-
19:03
-
18:34
-
16:40
-
16:30
-
15:34
-
15:01
-
14:30
-
14:02
-
13:03
-
12:03
-
11:33
-
10:37
-
10:00
-
09:32
-
09:00
-
00:08
-
00:03
- 6 октября 2020
-
22:43
-
22:08
-
20:01
-
18:59
-
17:34
Партнерский контент