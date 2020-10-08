Ломаченко: на Украине Лопес быстро понял бы, что нельзя так трепаться

Действующий чемпион мира по боксу в лёгкой весовой категории по версиям WBA, WBC и WBO украинец Василий Ломаченко прокомментировал трешток в свой адрес со стороны обладателя пояса IBF Теофимо Лопеса. Напомним, объединительный поединок с участием Ломаченко и Лопеса состоится 17 октября.

«Хочу поблагодарить Теофимо и его отца, поскольку они хорошо продвигают наш бой. Мне самому даже не нужно ничего говорить.

Но нельзя просто так всё время говорить и говорить. В моей стране другие правила. Если бы мы вернулись в мою страну, он довольно скоро понял бы, что нельзя так трепаться.

Я точно не стану жалеть его на ринге. Если у меня будет возможность причинить ему боль, я сделаю это», — приводит слова украинского боксёра BoxingScene.