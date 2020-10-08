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Сен-Пьер: могу вернуться в UFC только ради боя с Хабибом

Сен-Пьер: могу вернуться в UFC только ради боя с Хабибом
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Жорж Сен-Пьер поделился мыслями о возможном поединке с Хабибом Нурмагомедовым.

«Если я когда-нибудь вернусь в UFC, то не ради любого боя. Это будет только ради одного поединка. Думаю, мне стоит поймать самую большую рыбу в этом водоёме. И главного парня на данный момент зовут Хабиб. Наиболее захватывающе — победить парня, который кажется непобедимым. У него особая аура человека, которого невозможно победить.

Если бы у меня спросили сразу после тренировки, хочу ли я сразиться с Хабибом, я бы ответил согласием без раздумий. Но затем, приняв горячий душ, я иду перекусить, гуляю, возвращаюсь домой и говорю себе: „Чёрт, нет, я не вернусь в этот зоопарк“. Мне хорошо там, где я сейчас. Так что у меня смешанные чувства по этому поводу.

Два года назад мы пытались провести бой. Я пытался сделать это. Но UFC не захотел этого. Прошло два года. Я не знаю, изменилось ли мнение UFC, но даже если так, то должны сойтись звёзды, чтобы бой состоялся», — приводит слова Сен-Пьера ESPN.

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