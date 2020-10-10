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Полный кард турнира «ММА Серия – 17: Blacksmith»

Полный кард турнира «ММА Серия – 17: Blacksmith»
Бокс/ММА / Bellator/Прочее ММА 0

10 октября 2020 года в Анапе (Краснодарский край, РФ) пройдёт 17-й турнир ММА серии, в главном поединке которого титулованный полулегковес из Краснодара Виктор Колесник (16-4-1) побьется с универсалом из Санкт-Петербурга Курбаном Чокуевым (5-2).

Полный кард турнира:

Виталий Косицын (Россия) — Ильяз Ибраков (Россия)
Денис Екимов (Россия) — Руслан Ибрагимов (Россия)
Владимир Прилипкин (Россия) — Сергей Кузнецов (Россия)
Василий Руденко (Россия) — Ислам Гаджиев (Россия)
Яков Екимов (Россия) — Муслимбек Хомидов (Узбекистан)
Андрей Лебедев (Россия) — Бертран Камге (Камерун)
Александр Дурыманов (Россия) — Бахтиер Юлдашев (Узбекистан)
Олег Манжуев (Россия) — Сергей Муралов (Россия)
Анатолий Моисеев (Россия) — Энтони Серре (Франция)
Максим Колосов (Россия) — Даудгаджи Ибрагимов (Россия)
Илья Фрейманов (Россия) — Эрзиман Байрамов (Россия)
Виктор Колесник (Россия) — Курбан Чокуев (Россия)

Трансляцию турнира, которая начнётся в 19:00 по московскому времени, проведёт телеканал M-1 Global, который доступен в сетях крупнейших спутниковых, кабельных и ОТТ операторов в России, а также во всем мире через платформу M-1 Global TV в App Store и Google Play:

Вся информация о серии турниров доступна по адресу eries.m1global.media.

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