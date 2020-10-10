Полный кард турнира «ММА Серия – 17: Blacksmith»

10 октября 2020 года в Анапе (Краснодарский край, РФ) пройдёт 17-й турнир ММА серии, в главном поединке которого титулованный полулегковес из Краснодара Виктор Колесник (16-4-1) побьется с универсалом из Санкт-Петербурга Курбаном Чокуевым (5-2).



Полный кард турнира:



Виталий Косицын (Россия) — Ильяз Ибраков (Россия)

Денис Екимов (Россия) — Руслан Ибрагимов (Россия)

Владимир Прилипкин (Россия) — Сергей Кузнецов (Россия)

Василий Руденко (Россия) — Ислам Гаджиев (Россия)

Яков Екимов (Россия) — Муслимбек Хомидов (Узбекистан)

Андрей Лебедев (Россия) — Бертран Камге (Камерун)

Александр Дурыманов (Россия) — Бахтиер Юлдашев (Узбекистан)

Олег Манжуев (Россия) — Сергей Муралов (Россия)

Анатолий Моисеев (Россия) — Энтони Серре (Франция)

Максим Колосов (Россия) — Даудгаджи Ибрагимов (Россия)

Илья Фрейманов (Россия) — Эрзиман Байрамов (Россия)

Виктор Колесник (Россия) — Курбан Чокуев (Россия)



Трансляцию турнира, которая начнётся в 19:00 по московскому времени, проведёт телеканал M-1 Global, который доступен в сетях крупнейших спутниковых, кабельных и ОТТ операторов в России, а также во всем мире через платформу M-1 Global TV в App Store и Google Play:



Вся информация о серии турниров доступна по адресу eries.m1global.media.