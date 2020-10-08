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Вартанян надеется подраться с обидчиком Абубакара Нурмагомедова

Вартанян надеется подраться с обидчиком Абубакара Нурмагомедова
Бокс/ММА / UFC 0

Боец смешанных единоборств Эдуард Вартанян рассказал о карьерных перспективах. Спортсмен дал понять, что по-прежнему надеется в ближайшее время получить контракт с UFC. Россиянин рассчитывает встретиться с Давидом Завадой, чей соперник заразился коронавирусом, из-за чего Завада рискует не выступить на шоу 18 октября.

«Постоянно что-то происходит, но пока никаких разговоров нет. Я устал всем бросать вызовы, от Шавката Рахмонова до Хамзата Чимаева. Я постоянно готовлюсь, тренируюсь по два раза в день и готов выскочить. Вот сейчас у Завады травмировался соперник. Я сказал, что без проблем прилечу. Если всё выгорит, буду драться», — рассказал Вартанян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Напомним, Завада хорошо известен российской публике. 9 ноября 2019 года он выступил на турнире UFC в Москве и досрочно победил Абубакара Нурмагомедова. Это был дебютный поединок Абубакара в UFC.

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