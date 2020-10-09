UFC Fight Island 5: полный кард турнира с главным боем Мораес — Сандхаген

10 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Island 5. В главном событии вечера сразятся представитель Бразилии Марлон Мораес и американец Кори Сандхаген. В соглавном событии сойдутся Эдсон Барбоза и Макван Амирхани. В предварительном карде россиянин Тагир Уланбеков сразится с Бруно Силвой. Предлагаем вашему вниманию полный кард турнира.
Основной кард
Марлон Мораес — Кори Сандхаген
Эдсон Барбоза — Макван Амирхани
Бен Ротуэлл — Марцин Тыбура
Маркус Перес — Дрикус дю Плесси
Том Аспиналл — Алан Бодо
Томас Алмейда — Джонатан Мартинес.
Предварительный кард
Юссеф Залал — Илия Топурия
Том Брис — Кей Би Буллар
Крис Даукаус — Родриго Насименто Феррейра
Импа Касанганай — Хоакин Бакли
Али Аль-Кайси — Тони Келли
Гига Чикадзе — Омар Моралес
Трейси Кортес — Штефани Эггер
Бруно Силва — Тагир Уланбеков.
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