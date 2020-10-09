UFC Fight Island 5: полный кард турнира с главным боем Мораес — Сандхаген

10 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Island 5. В главном событии вечера сразятся представитель Бразилии Марлон Мораес и американец Кори Сандхаген. В соглавном событии сойдутся Эдсон Барбоза и Макван Амирхани. В предварительном карде россиянин Тагир Уланбеков сразится с Бруно Силвой. Предлагаем вашему вниманию полный кард турнира.

Основной кард

Марлон Мораес — Кори Сандхаген

Эдсон Барбоза — Макван Амирхани

Бен Ротуэлл — Марцин Тыбура

Маркус Перес — Дрикус дю Плесси

Том Аспиналл — Алан Бодо

Томас Алмейда — Джонатан Мартинес.

Предварительный кард

Юссеф Залал — Илия Топурия

Том Брис — Кей Би Буллар

Крис Даукаус — Родриго Насименто Феррейра

Импа Касанганай — Хоакин Бакли

Али Аль-Кайси — Тони Келли

Гига Чикадзе — Омар Моралес

Трейси Кортес — Штефани Эггер

Бруно Силва — Тагир Уланбеков.