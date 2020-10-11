Алоян госпитализирован с коронавирусом
Двукратный чемпион мира, чемпион Европы и бронзовый призёр Олимпийских игр, а ныне обладатель титула WBA Gold Миша Алоян заразился коронавирусом. При этом он находится в больнице.
«Нахожусь в больнице, заболел коронавирусом, поэтому мой бой отменился», — сообщил боксёр во время видеоконференции, организованной Федерацией бокса России.
Алоян последний раз появлялся на ринге в декабре 2019 года. На турнире в Кемерово он решением судей победил Роналя Батисту. На профессиональном уровне россиянин провёл шесть поединков, победив в пяти из них и один раз проиграв.
Напомним, в марте 2020 года ВОЗ признал коронавирусную инфекцию пандемией. На сегодняшний день в России зарегистрировано более 1,2 млн случаев заражения.
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