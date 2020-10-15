Порье отреагировал на новость о бое с Макгрегором 23 января

Бывший временный чемпион UFC Дастин Порье прокомментировал пост в «твиттере» ирландца Конора Макгрегора о том, что поединок между бойцами пройдёт 23 января в Техасе.

«Недалеко от моего дома и как раз в те выходные, когда у меня день рождения. В каком весе-то?» — написал в своём «твиттере» Порье.

Напомним, Макгрегор объявил, что проведёт поединок с Порье 12 декабря 2020 года. На опубликованном постере не было ни одного упоминания организации UFC.



После этого Дастин Порье сообщил, что согласился провести бой с Макгрегором под эгидой UFC. Макгрегор также ответил согласием на предложение организации.



Первый бой Макгрегор — Порье состоялся 27 сентября 2014 года и завершился победой ирландца нокаутом.



Первый поединок в смешанных единоборствах Макгрегор провёл в 2008 году. Последний бой 32-летний спортсмен провёл в январе 2020 года, нокаутировав Дональда Серроне за 40 секунд. На его счету 26 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 22 победы и потерпел 4 поражения.