Нурмагомедов намекнул на бой с Чендлером, если тот победит Махачева

Действующий чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов пообещал рассматривать бывшего чемпиона Bellator Майкла Чендлера как претендента на пояс, если тот победит Ислама Махачева. Об этом стало известно со слов бывшего бойца MMA Чейла Соннена, который рассказал о беседе с Нурмагомедовым.

Напомним, ранее Чендлер, которого назначили резервистом на бой Хабиба с Джастином Гэтжи, отказался от боя с Махачевым, поскольку «не знает, кто это такой».

«Мне позвонил Хабиб и сказал: «Если Майкл Чендлер победит Ислама, я буду рассматривать его как претендента номер один. И я хочу, чтобы ты донёс это до людей».

Я сказал Хабибу: «Хабиб, я донесу, но скажу, что ты позвонил мне лично и сказал об этом». И Хабиб сказал: «Договорились. Обнародуй эту информацию», — рассказал Соннен в своём подкасте.