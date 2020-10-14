«А ты кто такой?» Хабиб ответил Чендлеру, который отказался от боя с Махачевым

Действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов раскритиковал бывшего чемпиона Bellator в лёгком весе Майкла Чендлера. Напомним, ранее Чендлер заявил, что не желает сражаться с оставшимся без соперника Исламом Махачевым, поскольку не знает, кто это такой.

«Многие говорят, мол, я не знаю, кто это такой». Да знают они! Как можно его не знать, если ты дерёшься в этом дивизионе? Конечно, ты знаешь всех из топ-15. Но они говорят: не знаю такого.

Как, например, Майкл Чендлер. А ты кто такой? Два боя назад тебя нокаутировали, потом твой контракт [с Bellator] истёк, и тебе повезло, когда Дана [президент UFC Дана Уайт] предложил контракт. И теперь ты говоришь, что не знаешь бойца, у которого серия из шести побед в UFC?» — рассказал Нурмагомедов в интервью Yahoo Sports.

Напомним, Чендлера назначили резервистом на титульный поединок Нурмагомедова и временного чемпиона дивизиона американца Джастина Гэтжи, который состоится 24 октября.