Тилл: Чимаев падёт передо мной на колени
Боец UFC экс-претендент на титул в полусреднем весе Даррен Тилл убеждён, что его возможный поединок с Хамзатом Чимаевым завершится тяжёлым поражением шведа чеченского происхождения.
«Поверьте, Чимаев падёт передо мной на колени. Это даже не будет близкий бой», — написал британец на своей странице в «Твиттере».
По-видимому, Тилл таким образом ответил на высказывания Хамзата, который заявил, что «размажет» Даррена.
В декабре 2020 года Тиллу предстоит встреча с Джеком Херманссоном. Что касается Чимаева, то он по-прежнему пребывает в поисках соперника. От боя с ним уже отказались Дэмьен Майя, Стивен Томпсон и экс-чемпион лиги Крис Уайдман. Ожидается, что Хамзат выступит в декабре, а его соперником может стать Нил Мэгни.
- 15 октября 2020
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