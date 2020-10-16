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Bellator 249: победа Сайборг над Бленкоу и другие результаты

Bellator 249: победа Сайборг над Бленкоу и другие результаты
Бокс/ММА / Bellator 0

В ночь с 15 на 16 октября мск в городе Анкасвилле (штат Коннектикут, США) состоялся турнир по смешанным единоборствам Bellator 249. В главном событии вечера сразятся Крис Сайборг победила Арлин Бленкоу и защитила звание чемпионки в полулёгкой весовой категории. Предлагаем вашему вниманию все результаты турнира.

Основной кард (победитель — проигравший)

Крис Сайборг — Арлин Бленкоу — сдача, 2 раунд
Леандро Иго — Рики Бандехас — сдача, 2 раунд
Стив Маури — Шон Тид — нокаут, 1 раунд
Саад Авад — Мандэл Налло — признан несостоявшимся.

Предварительный кард (победитель — проигравший)

Эндрю Капель — Джозеф Крир — нокаут, 2 раунд
Кемран Лачинов — Кайл Кратчмер — единогласным решением
Кристиан Эдвардс — Хамза Салим — сдача, 2 раунд
Да’Мон Блэкшир — Майк Кимбел — сдача, 2 раунд
Авив Гозали — Логан Нил — сдача, 1 раунд
Альберт Гонсалес — Кастриот Джема — нокаут, 2 раунд.

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