Роналду — о бое Нурмагомедов — Гэтжи: Хабиб победит, он мой брат

Форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду выразил слова поддержки чемпиону UFC в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову. Напомним, россиянину уже 24 октября предстоит встреча с временным чемпионом промоушена Джастином Гэтжи.
«Конечно, Хабиб победит. Мой брат. Иншаллах», — сказал Роналду в прямом эфире на своей странице в «Инстаграме», отвечая на вопрос подписчика, кто победит в поединке Хабиба и Гэтжи.
Напомним, встреча Нурмагомедов — Гэтжи возглавит турнир UFC 254 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ). Для россиянина это будет третья защита титула. В предыдущих двух он победил Конора Макгрегора и Дастина Порье. Что касается Гэтжи, он завоевал пояс временного чемпиона в мае 2020 года, когда победил Тони Фергюсона.
Соответствующее видео доступно на «Чемпионате».
- 16 октября 2020
-
20:36
-
20:16
-
19:39
-
18:34
-
17:15
-
16:19
-
16:06
-
15:59
-
15:01
-
14:30
-
14:19
-
14:07
-
14:01
-
13:16
-
12:59
-
11:59
-
11:33
-
11:00
-
10:51
-
10:11
-
09:40
-
09:36
-
09:00
-
06:45
-
04:15
-
00:51
-
00:44
- 15 октября 2020
-
23:54
-
22:24
-
21:41
-
21:34
-
20:40
-
20:38
-
19:50
-
19:47