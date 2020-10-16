Роналду — о бое Нурмагомедов — Гэтжи: Хабиб победит, он мой брат

Форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду выразил слова поддержки чемпиону UFC в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову. Напомним, россиянину уже 24 октября предстоит встреча с временным чемпионом промоушена Джастином Гэтжи.

«Конечно, Хабиб победит. Мой брат. Иншаллах», — сказал Роналду в прямом эфире на своей странице в «Инстаграме», отвечая на вопрос подписчика, кто победит в поединке Хабиба и Гэтжи.

Напомним, встреча Нурмагомедов — Гэтжи возглавит турнир UFC 254 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ). Для россиянина это будет третья защита титула. В предыдущих двух он победил Конора Макгрегора и Дастина Порье. Что касается Гэтжи, он завоевал пояс временного чемпиона в мае 2020 года, когда победил Тони Фергюсона.

Соответствующее видео доступно на «Чемпионате».