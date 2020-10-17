Ян рассказал, как должен действовать Хабиб в бою с Гэтжи

Чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян рассказал, как должен действовать чемпион лиги в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов в противостоянии с Джастином Гэтжи.

«Хабибу нужно находиться на средней дистанции, чтобы исключить лоукики Гэтжи. Так как мы знаем, что Гэтжи сильно пробивает правый лоу-кик и сильно бьёт правой рукой, нужно смещаться за его левую ногу, чтобы исключить эти моменты.



После чего Хабибу нужно уже включать свои обманочки. А если бой будет на дальней дистанции, то у Гэтжи будет время на свои сильные стороны, на боковой левый, на длинные удары.

Гэтжи будет работать вторым номером, потому что Хабиб всегда давит. Хабибу будет выгодно, если Гэтжи пойдёт на него, чтобы на встречном моменте пойти на него. У них будет меняться картина боя, вот увидите. Это будет игра. Это ШВСМ. Школа высшего мастерства. Развязка наступит в третьем-четвёртом раунде. Хабиб будет забирать контролем, он переводит, будет там разбивать", — сказал Ян в интервью, размещённом на канале «Руки Выше» в YouTube.