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Махачев: жду соперника и любую дату боя

Махачев: жду соперника и любую дату боя
Бокс/ММА / UFC 0

Российский боец смешанного стиля (ММА) Ислам Махачев заявил, что ждёт соперника от UFC на любую дату.

«Нахожусь в хорошей форме, жду соперника и любую дату.

Хабиб находится в отличной форме и уже на финишной прямой», — написал в своём «инстаграме» Ислам Махачев.

Махачев должен был провести бой с Рафаэлем Дос Аньосом, однако бразилец снялся с поединка из-за коронавируса. Позже появилось сообщение, что Ислам пропустит предстоящий турнир.

Сообщается, что Махачев ещё может выступить на турнире UFC 254, промоушен в данный момент ищет ему соперника.

Махачев может подраться с бывшим чемпионом Bellator Майклом Чендлером.

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