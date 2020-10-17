Махачев: жду соперника и любую дату боя
Российский боец смешанного стиля (ММА) Ислам Махачев заявил, что ждёт соперника от UFC на любую дату.
«Нахожусь в хорошей форме, жду соперника и любую дату.
Хабиб находится в отличной форме и уже на финишной прямой», — написал в своём «инстаграме» Ислам Махачев.
Махачев должен был провести бой с Рафаэлем Дос Аньосом, однако бразилец снялся с поединка из-за коронавируса. Позже появилось сообщение, что Ислам пропустит предстоящий турнир.
Сообщается, что Махачев ещё может выступить на турнире UFC 254, промоушен в данный момент ищет ему соперника.
Махачев может подраться с бывшим чемпионом Bellator Майклом Чендлером.
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