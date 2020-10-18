Ломаченко проиграл Лопесу в бою за титул абсолютного чемпиона мира

В Лас-Вегасе (Невада, США) состоялся бой между чемпионом мира по версиям WBC, WBA Super и WBO в лёгком весе украинцем Василием Ломаченко и обладателем пояса по версии IBF Теофимо Лопесом.

Поединок завершился сенсационной победой Лопеса судейским решением — 115:114.

Напомним, в бою Ломаченко — Лопес было разыграно звание абсолютного чемпиона мира в лёгком весе. Это первый случай с июля 2018 года, когда в профессиональном боксе появился абсолютный чемпион мира. Последний раз это случалось в первом тяжёлом весе, когда Александр Усик победил Мурата Гассиева.