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Лопес: время Ломаченко ушло

Лопес: время Ломаченко ушло
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Абсолютный чемпион мира в лёгком весе Теофимо Лопес отдал должное бывшему чемпиону мира в трёх весовых категориях Василию Ломаченко, но отметил, что время 32-летнего украинца ушло.

«Я выиграл единогласным решением все раунды, ну почти все раунды. Ломаченко чертовски классный боец, он знает, что делает, но его время ушло», — сказал Лопес на пресс-конференции после поединка с Василием.

Напомним, ранним утром мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) завершился большой турнир по боксу, в главном событии которого встретились Василий Ломаченко и Теофимо Лопес. Американец гондурасского происхождения победил единогласным решением и стал самым молодым в истории абсолютным чемпионом мира. Ломаченко потерпел второе в карьере поражение.

Король был собой лишь 3 раунда. Ломаченко лишился всех чемпионских поясов разом!
Лопес оказался не просто болтуном. Теофимо грамотно выстроил бой и удивил весь боксёрский мир.
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