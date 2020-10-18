Умар Нурмагомедов госпитализирован в Дубае с высокой температурой

Боец UFC Умар Нурмагомедов госпитализирован в одну из больниц в Дубае, сообщает ТАСС. У двоюродного брата чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова высокая температура и рвота. Сообщается, что у Умара диагностирован грипп.

Ожидалось, что 24 октября Умар наконец дебютирует в UFC. Он должен выступить на UFC 254. Ему предстоит поединок с Сергеем Морозовым из Казахстана. Но теперь не совсем понятно, состоится ли эта встреча. Официально об отмене схватки не сообщалось. Отметим, что дебют Умара в UFC откладывался уже дважды.

Напомним, UFC 254 уже лишился двух поединков основного карда. Поединок Ислама Махачева сорвался из-за заражения Рафаэля дос Аньоса коронавирусом. Шансы, что Махачев выступит на шоу, минимальны. Кроме того, Синтия Кальвильо также выпала из карда турнира. Вместо неё с Лорен Мерфи подерётся дебютантка лиги Лилия Шакирова, бой перенесли в предварительный кард шоу.