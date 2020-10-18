Махачев: должны были попасть на остров в Абу-Даби, но не суждено

Боец UFC Ислам Махачев фактически признал, что у него уже также фактически не осталось шансов выступить на турнире UFC 254. Россиянин на своей странице в «Инстаграме» выложил совместное фото с Умаром Нурмагомедовым, написав, что им не суждено выступить на «Бойцовском острове».

«Должны были попасть в Абу-Даби на остров, но оказалось не суждено. Во всём есть благо», — написал Ислам.

Соответствующий пост доступен на странице Махачева в «Инстаграме».

Напомним, бой Махачева сорвался после того, как экс-чемпион лиги Рафаэль дос Аньос, с которым и должен был подраться Ислам, заразился коронавирусом. Лига не сумела найти для Махачева нового соперника. О вылете Умара Нурмагомедова из карда турнира UFC 254 стало известно 18 октября. Боец заразился гриппом и не полетел в Абу-Даби.