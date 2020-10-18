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Дзагоев — Хабибу: чемпион может быть только один. Не сомневаюсь, это снова будешь ты

Дзагоев — Хабибу: чемпион может быть только один. Не сомневаюсь, это снова будешь ты
Бокс/ММА / UFC 0

Полузащитник ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев поддержал чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова в преддверии поединка с временным чемпионом лиги Джастином Гэтжи. Футболист пожелал Хабибу удачи и выразил уверенность, что тот сохранит титул.

«Впереди большое событие — UFC 254 с главным поединком Нурмагомедов — Гэтжи. Хабиб, будем смотреть и болеть за тебя. От всей души желаю тебе победы. Чемпион может быть только один. Нисколько не сомневаюсь, что это снова будешь ты. Удачи и победы», — сказал Дзагоев.

Соответствующее видео доступно также на странице UFC Russia в «Инстаграме».

Напомним, что турнир UFC 254 пройдёт 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию шоу.

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