Два российских бойца ММА поддержали убийцу преподавателя во Франции

Российские бойцы смешанного стиля Зелим Имадаев и Альберт Дураев высказали поддержку Абдулаку Анзорову — 18-летнему французу чеченского происхождения, убившего учителя в колледже города Конфлан-Сент-Онорин под Парижем.



Имадаев назвал Анзорова «героем ислама», а Дураев отметил, что во Франции «свобода слова потеряла свое начало». Оба спортсмена удалили публикации из своих «инстаграмов».



Напомним, 16 октября в пригороде Парижа Анзоров подкараулил учителя у колледжа и убил. В ходе задержания преступник был застрелен. Анзоров переехал во Францию в шестилетнем возрасте, он является уроженцем Москвы. Как заявил Рамзан Кадыров, Анзоров был в Чечне лишь однажды — в возрасте двух лет.

Имадаев выступает в UFC, а Дураев известен по выступлениям в промоушене ACB.