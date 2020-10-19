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Два российских бойца ММА поддержали убийцу преподавателя во Франции

Два российских бойца ММА поддержали убийцу преподавателя во Франции
Бокс/ММА / UFC 0

Российские бойцы смешанного стиля Зелим Имадаев и Альберт Дураев высказали поддержку Абдулаку Анзорову — 18-летнему французу чеченского происхождения, убившего учителя в колледже города Конфлан-Сент-Онорин под Парижем.

Имадаев назвал Анзорова «героем ислама», а Дураев отметил, что во Франции «свобода слова потеряла свое начало». Оба спортсмена удалили публикации из своих «инстаграмов».

Напомним, 16 октября в пригороде Парижа Анзоров подкараулил учителя у колледжа и убил. В ходе задержания преступник был застрелен. Анзоров переехал во Францию в шестилетнем возрасте, он является уроженцем Москвы. Как заявил Рамзан Кадыров, Анзоров был в Чечне лишь однажды — в возрасте двух лет.

Имадаев выступает в UFC, а Дураев известен по выступлениям в промоушене ACB.

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