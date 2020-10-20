Хрюнов прокомментировал смену соперника у Гассиева

Промоутер и один из организаторов шоу в Сочи, в рамках которого пройдёт бой Мурата Гассиева, Владимир Хрюнов прокомментировал очередную смену соперника у российского боксёра.



Дебют Гассиева в тяжёлом весе запланирован на 31 октября. Изначально соперником Мурата должен был стать экс-претендент на пояс WBC американец Кевин Джонсон. Затем в качестве оппонента Гассиева назывался Сефер Сефери.Однако накануне стало известно, что его заменит брат — Нури Сефери.



«У нас есть инсайд, что у Сефера не получались никогда бои с боксёрами такого типа, как Мурат Гассиев, и что он всегда опасался пропускать удары по корпусу, и у него не получалось уже последние два спарринга. На мой взгляд, он испугался, потому что он пропускает одно и то же, пропускает удары по корпусу, если он даже на спаррингах не сумел с этим совладать. Формальная причина отказа другая, но, на мой взгляд, он испугался», — приводит слова Хрюнова «Рен-ТВ».

Нури в свою очередь опроверг эти утверждения.

«Мой стиль немного похож на стиль Тайсона, поэтому меня так и прозвали. Я очень агрессивен на ринге. Да, у Сефера действительно кое-какие проблемы со здоровьем из-за пандемии, ему нельзя выезжать», — объяснил он.