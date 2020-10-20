Новый соперник Гассиева назвал его лучшим боксёром в мире

Албанский боксёр Нури Сефери поделился мнением о Мурате Гассиеве, который станет его следующим соперником.
Напомним, дебют Гассиева в тяжёлом весе запланирован на 31 октября. Изначально соперником Мурата должен был стать экс-претендент на пояс WBC американец Кевин Джонсон. Затем в качестве оппонента Гассиева назывался Сефер Сефери. Однако накануне стало известно, что его заменит брат — Нури Сефери.
«Имя Гассиева известно во всём мире, я его уважаю и чту как боксёра. Я смотрел почти все его бои, он отличный боец, он целиком отдаётся на ринге. Отличный, лучший в мире боксёр.
Для меня честь сразиться с таким боксёром. Он — железный человек, я — албанский Тайсон. Это будет суперпоединок в Сочи, публике понравится», — приводятся слова Нури Сефери на сайте телеканала «Рен-ТВ».
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