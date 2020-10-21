Махачев и дос Аньос встретятся 14 ноября

14 ноября в Лас-Вегасе (штат Невада, США) запланирован турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 183. В его карде выступит россиянин Ислам Махачев, сообщает BJ Penn. Его соперником станет экс-чемпион лиги Рафаэль дос Аньос.

Встреча Махачева с дос Аньосом должна была состояться на турнире UFC 254 24 октября, но опытный бразилец вынужден был отказаться от схватки, так как заразился коронавирусом. Сначала в лиге пытались найти замену дос Аньосу, но в итоге отказались от этой идеи.

Махачев выступит впервые с сентября минувшего года, когда он победил Дэви Рамоса. Отметим, что на турнире 14 ноября выступит ещё один россиянин Сапарбек Сафаров. Его соперником станет американец кубинского происхождения Хулиан Маркес.