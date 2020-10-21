Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Махачев и дос Аньос встретятся 14 ноября

Махачев и дос Аньос встретятся 14 ноября
Бокс/ММА / UFC 0

14 ноября в Лас-Вегасе (штат Невада, США) запланирован турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 183. В его карде выступит россиянин Ислам Махачев, сообщает BJ Penn. Его соперником станет экс-чемпион лиги Рафаэль дос Аньос.

Встреча Махачева с дос Аньосом должна была состояться на турнире UFC 254 24 октября, но опытный бразилец вынужден был отказаться от схватки, так как заразился коронавирусом. Сначала в лиге пытались найти замену дос Аньосу, но в итоге отказались от этой идеи.

Махачев выступит впервые с сентября минувшего года, когда он победил Дэви Рамоса. Отметим, что на турнире 14 ноября выступит ещё один россиянин Сапарбек Сафаров. Его соперником станет американец кубинского происхождения Хулиан Маркес.

Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020